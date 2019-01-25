Россиянам
за границей грозит преследование со стороны американских спецслужб. С таким официальным
предупреждением выступило Министерство иностранных дел.
Россиянам
за границей грозит преследование со стороны американских спецслужб. С таким официальным
предупреждением выступило Министерство иностранных дел.
В ведомстве
предупредили россиян, выезжающих за границу, об угрозе преследования со стороны
американских органов и спецслужб. МИД призвал граждан взвешивать риски при
планировании поездок.
На Смоленской площади
привели такую статистику: с 2008 года США задержали и арестовали 46 наших
граждан, находящихся с разными целями в других странах, сообщает РИА Новости.
Известно, что в
самих Штатах россияне нередко подвергаются предвзятому отношению со стороны
следственных органов и судов. В частности, к ним применяются не только меры
психологического воздействия, включая прямые угрозы, но и такой метод, как
жесткие условия содержания.
Самые яркие
примеры последних лет – арест летчика Константина Ярошенко в Либерии и
предпринимателя Виктора Бута в Таиланде. Они сейчас отбывают длительные сроки в
американских тюрьмах, находясь там по надуманным и недоказанным обвинениям.
Виктор Бут осужден в 2012 году на 25 лет за незаконную торговлю оружием и поддержку терроризма, Константина Ярошенко в 2011 году приговорили к 20 годам тюрьмы за подготовку к транспортировке крупной партии наркотиков.
В МИД
напомнили, что после закрытия американскими властями генконсульств России в
Сиэтле и Сан-Франциско у дипломатов нет возможности для оказания правовой
поддержки россиянам, которые содержатся в тюрьмах на западном побережье США.