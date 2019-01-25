Россиянам за границей грозит преследование со стороны американских спецслужб. С таким официальным предупреждением выступило Министерство иностранных дел.

Россиянамза границей грозит преследование со стороны американских спецслужб. С таким официальнымпредупреждением выступило Министерство иностранных дел.В ведомствепредупредили россиян, выезжающих за границу, об угрозе преследования со стороныамериканских органов и спецслужб. МИД призвал граждан взвешивать риски припланировании поездок.На Смоленской площадипривели такую статистику: с 2008 года США задержали и арестовали 46 нашихграждан, находящихся с разными целями в других странах, сообщает РИА Новости.Известно, что всамих Штатах россияне нередко подвергаются предвзятому отношению со стороныследственных органов и судов. В частности, к ним применяются не только мерыпсихологического воздействия, включая прямые угрозы, но и такой метод, какжесткие условия содержания.Самые яркиепримеры последних лет – арест летчика Константина Ярошенко в Либерии ипредпринимателя Виктора Бута в Таиланде. Они сейчас отбывают длительные сроки вамериканских тюрьмах, находясь там по надуманным и недоказанным обвинениям.Виктор Бут осужден в 2012 году на 25 лет за незаконную торговлю оружием и поддержку терроризма, Константина Ярошенко в 2011 году приговорили к 20 годам тюрьмы за подготовку к транспортировке крупной партии наркотиков.В МИДнапомнили, что после закрытия американскими властями генконсульств России вСиэтле и Сан-Франциско у дипломатов нет возможности для оказания правовойподдержки россиянам, которые содержатся в тюрьмах на западном побережье США.