Дональд Трамп планирует объявить чрезвычайное положение на территории вдоль южной границы США, об этом сообщает телеканал CNN. Это позволит президенту начать строить стену на границе с Мексикой без согласия Конгресса. В руки журналистов попал текст проекта президентской декларации, по которому Белый дом в одностороннем порядке выделит на стену более 7 миллиардов долларов.

Дональд Трамп планирует объявить чрезвычайное положение на территории вдоль южной границы США, об этом сообщает телеканал CNN. Это позволит президенту начать строить стену на границе с Мексикой без согласия Конгресса. В руки журналистов попал текст проекта президентской декларации, по которому Белый дом в одностороннем порядке выделит на стену более 7 миллиардов долларов.Накануне в Сенате прошло голосование по двум проектам закона о прекращении шатдауна, сообщает телеканал "Россия 24". Законопроект республиканцев подразумевал финансирование той самой стены, а демократы предлагали возобновить работу правительства без дополнительных условий. Но оба документа в итоге не набрали нужного числа голосов.