Проезжая часть будет сужена с 1 февраля

Проезжая часть будет сужена с 1 февраляВ районе Покрова и поселка Нагорный сузят федеральную трассу М-7. Участок с 103-го по 107-й километр станет меньше на 2 полосы (в обычное время их 4) в связи проводившимся там капитальным ремонтом. Сужение будет действовать с 1 февраля.Максимальная скорость движения на этом участке ограничат 50 км/ч. Ремонтные работы на участке планируют завершить в начале ноября 2019 года.Капитальный ремонт проводят с целью повышения безопасности дорожного движения на федеральной автомагистрали. Дорожники заменят асфальт, построят 2 разворотные петли и систему водоотвода. На участке установят новые дорожные знаки и барьерные ограждения, а также обустроят автобусные остановки.