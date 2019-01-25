Накануне вечером у греческого парламента во время массового митинга против соглашения Афин со Скопье о переименовании бывшей югославской республики Македонии были задержаны не менее 133 человек.

Накануне вечером у греческого парламента во время массового митинга против соглашения Афин со Скопье о переименовании бывшей югославской республики Македонии были задержаны не менее 133 человек.Для разгона агрессивно настроенных манифестантов полицейским прошлось применить слезоточивый газ. Удушливое облако начало распространяться по площади, и участники акции протеста, пришедшие к парламенту с флагами Греции и транспарантами, были вынуждены спешно разойтись.Так называемое "Преспанское соглашение" о новом официальном наименовании бывшей югославской республики было подписано главами МИД Македонии и Греции 17 июня 2018 года на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, напоминает ТАСС. Ратификация этого соглашения откроет Скопье путь в НАТО и Евросоюз.Парламент Македонии 11 января текущего года одобрил внесение соответствующих поправок в Конституцию своей страны, а 19 января соглашение со Скопье о переименовании Республики Македонии в Республику Северная Македония поступило на рассмотрение и ратификацию в парламент Греции.