Композитор Сергей Кузнецов напал с пистолетом на продюсера Андрей Разина. Об этом эпизоде рассказал бывший участник группы Ласковый май Александр Прико.

Композитор Сергей Кузнецов напал с пистолетом на продюсераАндрей Разина. Об этом эпизоде рассказал бывший участник группы "Ласковый май"Александр Прико.Сергей Кузнецов был автором многих хитов популярного коллектива,в том числе и песни "Белые розы". В 1989 году он покинул группу и стал работатьнад новым музыкальным проектом под названием Мама, участником которой сталАлександр Прико. Спустя некоторое время композитор заметил, что все песни, которыезаписывала новая группа, неожиданно появлялись в репертуаре ""."Кузнецов захотел уйти, я ушел с ним. Мы с ним сделалигруппу "Мама" и записали три альбома. Первая песню, которую мы записали, была"Розовый вечер"... Они выпустили такой же альбом, один в один. Мы выпускаемвторой альбом, они выпускают такой же, один в один", – передает словаисполнителя "".Конфликт между Андреем Разином и Сергеем Кузнецовым дошел до суда. Продюсер предъявил композитору официальный документ,в котором автор песен передал ему право на 27 композиций. Сам поэт заявил, что документ был подделкой, но ему так и не удалось отстоять свои интересы в суде. Разин же с удовольствием рассказывает о том, как ему удалось выиграть дело. "Десять лет я судился и все суды выиграл, вплотьдо Верховного. 48 человек было задействовано за 14 лет на судах Разина сКузнецовым", – поделился он.В какой-то момент их спор достиг наивысшей точки. Однаждыавтор песен пришел к продюсеру в студию вместе с пневматическим пистолетом. "Кузнецов достал пневматику и говорил: "Я тебя сейчас убью, сволочь". Разинвызвал ментов, и Кузнецова отправили в участок, он там сутки просидел", -вспоминает Прико.Тем не менее все старания композитора так и не увенчались успехом.Продюсер "" заработал на чужих песнях 32 миллиона долларов. Известно, что на данный момент Сергей ведет тихую жизнь и редко дает интервью журналистам.