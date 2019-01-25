Команда действующего президента Украины нанесла удар по главному конкуренту Петра Порошенко на выборах. Юлии Тимошенко припомнили, как она украла и вывела на заграничные офшорные счета более миллиарда долларов.

Командадействующего президента Украины нанесла удар по главному конкуренту ПетраПорошенко на выборах. Юлии Тимошенко припомнили, как она украла и вывела назаграничные офшорные счета более миллиарда долларов.О темныхпятнах из прошлого рассказал экс-депутат Верховной Рады,генерал-лейтенант СБУ Григорий Омельченко. "Бывший премьер-министр ПавелЛазаренко вместе с Юлией Тимошенко, которая была президентом "Единойэнергетической системы Украины", разработали схему выведения полученных зароссийский газ денег за границу на офшорные счета, которые принадлежали Тимошенко",– заявил генерал.Очевидно,что администрация президента не оставит в покое оранжевую принцессу и припомнитей еще какие-нибудь грехи. Украинское издание "ПолитНавигатор" пишет, что ПетрПорошенко подготовил план по возвращению из США экс-премьера Павла Лазаренко.Там сбежавшего с Украины чиновника осудили за коррупцию.Порошенкохочет использовать Лазаренко на предстоящих президентских выборах с цельюдискредитации своей главной соперницы. Якобы Лазаренко уже предложили сделку – отдать160 миллионов долларов Украине, 23 миллиона оставить себе, а оставшуюся суммуиз арестованных на его счетах 477 миллионов распределить между сопричастнымистранами, где находились его активы.31 марта 2019года на Украине пройдут президентские выборы. На главный пост в странепретендуют более 30 человек. Действующий президент Петр Порошенко долженобъявить о своем участии в гонке 29 января. Согласно опросам общественногомнения, он занимает третью строчку в рейтингах популярности кандидатов, уступаялидеру партии "Батькивщина" и артисту Владимиру Зеленскому.