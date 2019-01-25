Команда
действующего президента Украины нанесла удар по главному конкуренту Петра
Порошенко на выборах. Юлии Тимошенко припомнили, как она украла и вывела на
заграничные офшорные счета более миллиарда долларов.
Команда
действующего президента Украины нанесла удар по главному конкуренту Петра
Порошенко на выборах. Юлии Тимошенко припомнили, как она украла и вывела на
заграничные офшорные счета более миллиарда долларов.
О темных
пятнах из прошлого рассказал экс-депутат Верховной Рады,
генерал-лейтенант СБУ Григорий Омельченко. "Бывший премьер-министр Павел
Лазаренко вместе с Юлией Тимошенко, которая была президентом "Единой
энергетической системы Украины", разработали схему выведения полученных за
российский газ денег за границу на офшорные счета, которые принадлежали Тимошенко",
– заявил генерал.
Очевидно,
что администрация президента не оставит в покое оранжевую принцессу и припомнит
ей еще какие-нибудь грехи. Украинское издание "ПолитНавигатор" пишет, что Петр
Порошенко подготовил план по возвращению из США экс-премьера Павла Лазаренко.
Там сбежавшего с Украины чиновника осудили за коррупцию.
Порошенко
хочет использовать Лазаренко на предстоящих президентских выборах с целью
дискредитации своей главной соперницы. Якобы Лазаренко уже предложили сделку – отдать
160 миллионов долларов Украине, 23 миллиона оставить себе, а оставшуюся сумму
из арестованных на его счетах 477 миллионов распределить между сопричастными
странами, где находились его активы.
31 марта 2019
года на Украине пройдут президентские выборы. На главный пост в стране
претендуют более 30 человек. Действующий президент Петр Порошенко должен
объявить о своем участии в гонке 29 января. Согласно опросам общественного
мнения, он занимает третью строчку в рейтингах популярности кандидатов, уступая
лидеру партии "Батькивщина" и артисту Владимиру Зеленскому.