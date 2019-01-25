Чем ближе выборы, тем более нервным выглядит президент Украины Петр Порошенко. Лидеру Незалежной повсюду чудятся заговоры и вмешательство России. Своими бреднями Порошенко поделился с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Чем ближе выборы, тем более нервным выглядит президент Украины ПетрПорошенко. Лидеру Незалежной повсюду чудятся заговоры и вмешательствоРоссии. Своими бреднями Порошенко поделился с канцлером Германии АнгелойМеркель.Пословам украинского лидера, они обсуждали с Меркель "вмешательство"России в президентские выборы. "Речь идет о кибербезопасности. Этоговорится в том числе об обмене данными", – приводит слова Порошенко егопресс-служба.Раскрыватьподробности переговоров президент не стал. Также осталось загадкой, чтоименно Порошенко имел в виду под "вмешательством России"? Каким образомМосква влияет на предвыборную гонку, с помощью кого она это делает -этих и многих других вопросов лидер Незалежной предпочел не касаться, ведь гораздо проще в очередной раз бездоказательно обвинить Россию и спихнуть на нее все грехи."вмешательстве" Москвы Порошенко заявлял еще в августе прошлого года.По его словам, Россия готовится к масштабным манипуляциям и подрывустабильности страны.Москва, утверждает , уже опробовала технологиювмешательства в выборы в других странах: в Великобритании на голосованиио выходе из ЕС, в Нидерландах на референдуме о ратификации соглашенияУкраины с ЕС.Выборыпрезидента Украины 2019 пройдут в конце марта. Главным соперником ПетраПорошенко является лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Попоследним данным, за два месяца до голосования оба политика идутпрактически вровень.Победитель выборов станет известен во втором туре, уверен политолог Сергей Штепа. Он отметил, что рейтинг Тимошенко – 17,4%.незначительно отстает от лидера "Батькивщины" – его поддерживают 17,1%тех, кто собирается прийти к избирательным урнам, сказал эксперт в эфире“5 канала”.