Последствия происшествия устраняли 17 человек
Последствия происшествия устраняли 17 человек
Во Владимире произошел пожар в одном из муниципальных зданий. Ранним утром 25 января на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании Городского дворца культуры на улице Горького. На место незамедлительно выехали спасатели.
К счастью, в пожаре никто не пострадал. Общая площадь, уничтоженная огнем, составила 3 квадратных метра. Последствия происшествия устраняли 17 человек и 6 единиц техники.
Известно, что пожар произошел в подвале здания. Другие подробности уточняются.