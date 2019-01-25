Хотели сэкономить и хайпануть: в аэропорту Алма-Аты задержали мужчин, которые хотели сдать в багаж своего приятеля. Человека в дорожной сумке обнаружила при регистрации сотрудница аэропорта при регистрации рейса авиакомпании Qazaq Air в Астану. Она тут же вызвала службу безопасности.

Хотели сэкономить и хайпануть: в аэропорту Алма-Аты задержали мужчин, которые хотели сдать в багаж своего приятеля. Человека в дорожной сумке обнаружила при регистрации сотрудница аэропорта при регистрации рейса авиакомпании Qazaq Air в Астану. Она тут же вызвала службу безопасности.Весь процесс перевозки человека багажом пятеро молодых людей 20-26 лет снимали на видео. Они пытались снять вирусное видео для Интернета, сдав в багаж человека, сообщает телеканал "Россия 24". Вес дорожной сумки, поставленной на весы, значительно превысил допустимые к бесплатному провозу 23 килограмма. Представители авиакомпании предложили молодым людям доплатить за перевес или разделить багаж.После этого из сумки появилась человеческая рука. Выложить в Сеть снятое видео и хайпануть молодым людям не удалось: шутников задержали и сняли с рейса. Их шутка была достойно оценена по шкале Кодекса об административных правонарушениях Казахстана как мелкое хулиганство – статья 434. Теперь им грозит административный штраф до 50 тысяч 500 тенге (около 135 долларов) или арест на 20 суток."Багажный человек" оказался известной в Казахстане личностью: ранее он стал скандально известен, выложив в интернет видео своего заезда по встречной полосе движения в центре Алма-Аты.