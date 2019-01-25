Законопроект о взимании платы за регистрацию мобильных устройств с выходом в интернет может ограничить свободу общения, считает заместитель секретаря генсовета Единой России, депутат Госдумы Евгений Ревенко. По словам парламентария, это способ ввести надуманные поборы с граждан.

Законопроекто взимании платы за регистрацию мобильных устройств с выходом винтернет может ограничить свободу общения, считает заместитель секретарягенсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко. По словампарламентария, это способ ввести надуманные поборы с граждан.Любыепопытки ограничить свободу общения между людьми и доступностьиспользования устройств с выходом в интернет являются недопустимыми, уверен законодатель."Партия выступает против подобной инициативы", – подчеркнул Ревенко.Онотметил, что услуги связи и без того бьют по кошельку россиян.Недопустимо обязывать людей нести дополнительные расходы на регистрациютехники, заявил заместитель секретаря генсовета "Единой России".Схожейточки зрения придерживается сопредседатель Центральногокоординационного совета сторонников "ЕР", депутат Госдумы СергейБоярский. По его мнению, вопрос необходимо всесторонне обсуждать, чтобыграждане не несли дополнительной финансовой нагрузки. "Мы не поддержимэту инициативу", – заключил парламентарий.Напомним,в пятницу, 25 января, СМИ сообщили об инициативе сенаторов ввести вРоссии платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернетпо международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).Авторыинициативы считают, что это поможет бороться с кражами имошенничеством. По мнению члена Совета Федерации Людмилы Боковой, этоособенно актуально сейчас, когда смартфоны и системы умных домовсодержат информацию о банковских картах и других личных данныхпользователей.