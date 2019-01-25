Мать братьев-дрессировщиков вступила в спор с
подписчиками, которые раскритиковали деятельность ее семьи. Популярный блогер
Лена Миро написала свой ответ Татьяне Запашной.
Мать братьев-дрессировщиков вступила в спор с
подписчиками, которые раскритиковали деятельность ее семьи. Популярный блогер
Лена Миро написала свой ответ Татьяне Запашной.
В своем новом посте она обвинила известную семью в том, что ее члены нечестным образом захватили власть в Большом Московском Государственном
Цирке. Эдгард занимает должность генерального директора заведения, его брат
Аскольд – художественного руководителя, а их мать работает первым заместителем директора.
"Почему государственным предприятием, коим является Большой государственный Московский цирк, руководят ближайшие родственники: мама, сына и еще одна сына? Это что вообще такое? Что за семейственность за государственный счет?", – возмутилась Миро. Она уверена, что цирковая династия использовала коррупционные схемы.
Блогер также привела наиболее яркие цитаты матери дрессировщика, которая напала на пользователя, поддержавшего идею конкуренции цирков. "Сволочь, в глаз
плюну", "Матом ругаться на просторах интернета не позволю, а вот увижу -
узнаешь, что такое злобная баба", "Гаденыш, за Дюс (Cirque du Soleil – Прим. ред.) болеешь душой? Теперь я
понимаю, какой ты…", – написала она. Миро призналась, что не понимает, как люди,
занимающие такие должности, могут так грубо общаться с людьми в социальных
сетях.
Тем не менее Лена считает, что все эти громкие оскорбления меркнут по сравнению с настоящим преступлением, которое совершает семья –
издевательства над дикими животными ради больших денег. "Дети и жена продолжили дело Вальтера – мучить животных на потеху толпы... Все истерики мамы меркнут на фоне издевательств над животными, которые продолжаются до сих пор", – отметила Миро.