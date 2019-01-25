Мать братьев-дрессировщиков вступила в спор с подписчиками, которые раскритиковали деятельность ее семьи. Популярный блогер Лена Миро написала свой ответ Татьяне Запашной.

Мать братьев-дрессировщиков вступила в спор сподписчиками, которые раскритиковали деятельность ее семьи. Популярный блогерЛена Миро написала свой ответ Татьяне Запашной.В своем новом посте она обвинила известную семью в том, что ее члены нечестным образом захватили власть в Большом Московском ГосударственномЦирке. Эдгард занимает должность генерального директора заведения, его братАскольд – художественного руководителя, а их мать работает первым заместителем директора."Почему государственным предприятием, коим является Большой государственный Московский цирк, руководят ближайшие родственники: мама, сына и еще одна сына? Это что вообще такое? Что за семейственность за государственный счет?", – возмутилась Миро. Она уверена, что цирковая династия использовала коррупционные схемы.Блогер также привела наиболее яркие цитаты матери дрессировщика, которая напала на пользователя, поддержавшего идею конкуренции цирков. "Сволочь, в глазплюну", "Матом ругаться на просторах интернета не позволю, а вот увижу -узнаешь, что такое злобная баба", "Гаденыш, за Дюс (Cirque du Soleil – Прим. ред.) болеешь душой? Теперь японимаю, какой ты…", – написала она. Миро призналась, что не понимает, как люди,занимающие такие должности, могут так грубо общаться с людьми в социальныхсетях.Тем не менее Лена считает, что все эти громкие оскорбления меркнут по сравнению с настоящим преступлением, которое совершает семья –издевательства над дикими животными ради больших денег. "Дети и жена продолжили дело Вальтера – мучить животных на потеху толпы... Все истерики мамы меркнут на фоне издевательств над животными, которые продолжаются до сих пор", – отметила Миро.