Утром 25 января в Иркутске и пригороде в ряд медицинских организаций поступила информация об угрозе минирования. По последним данным, ее получили, как минимум, шесть медицинских организаций.

Утром 25 января в Иркутске и пригороде в ряд медицинских организаций поступила информация об угрозе минирования. По последним данным, ее получили, как минимум, шесть медицинских организаций.В настоящее время проводится эвакуация пациентов и персонала, организовано взаимодействие с оперативными службами, передает ТАСС. На местах работают сотрудники полиции, ФСБ и МЧС.