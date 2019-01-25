В Киеве в рамках декоммунизации демонтирован памятник российскому полководцу Александру Суворову. Сам Суворов вряд ли что-то такое знал про коммунизм, но его памятник стоял перед бывшим Киевским суворовским военным училищем. Теперь это военный лицей имени Богуна.

В Киеве в рамках декоммунизации демонтирован памятник российскому полководцу Александру Суворову. Сам Суворов вряд ли что-то такое знал про коммунизм, но его памятник стоял перед бывшим Киевским суворовским военным училищем. Теперь это военный лицей имени Богуна.Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович поддерживает идею переносы скульптуры генералиссимуса, генерал-фельдмаршала Священной Римской империи, великого маршала войск пьемонтских, полководца времен Екатерины Великой и Павла Первого на территорию какого-нибудь музея. По его словам, такая же судьба ждет и памятник Александру Васильевичу Суворову в Одессе, сообщает ТАСС.Пока памятник Суворову отправят на задний двор лицея, который теперь с 1991 года носит имя украинского гетмана Ивана Богуна. На постамент памятника Суворова будет установлен памятник Богуну.Памятник графу Суворову Рымникскому был установлен 15 сентября 1974 года. Это была фигура военачальника, прожившего 70 лет, в полный рост. Общая высота памятника составляла почти 7 метров, при этом больше половины высоты приходилась на постамент.В СССР суворовские училища были созданы в 1943 году как военные учебные заведения для школьников. В Киев харьковское суворовское училище было переведено в 1947 году.Законы о декоммунизации украинского общества Верховная рада Украины приняла 9 апреля 2016 года. Эти законы осуждают коммунистический режим, запрещают советскую символику. А ОУН и украинская организация "Украинская повстанческая армия" (УПА) (запрещена в России как экстремистская) были признаны борцами за независимость Украины. На практике переименованиям подвергаются все названия, которые напоминают о тесных связях с Россией и об общей истории двух народов.