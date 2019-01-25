В регионе 285 обманутых дольщиков

В регионе 285 обманутых дольщиковБлагодаря принятым администрацией Костромской области мерам и реализации нового законодательного механизма, разработанного по инициативе губернатора, в регионе обеспечена эффективная работа по решению проблем участников долевого строительства. О результатах данной работы сообщает региональный департамент строительства, ЖКХ и ТЭК.Как сообщил сегодня на заседании рабочей группы по правам обманутых дольщиков заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, сегодня в 68 субъектах в реестр включено 894 проблемных объекта. Среди регионов, где за третий квартал прошлого года был отмечен значительный прирост проблемных объектов, - Красноярский и Приморский края, Липецкая и Костромская области.В Костромской области рост числа таких объектов непосредственно связан с финансовыми проблемами строительного холдинга «Костромагорстрой».Администрация Костромской области и профильный департамент держат на особом контроле вопрос с потенциально проблемными строительными объектами, дольщики которых могут в дальнейшем пополнить список обманутых. Это, в том числе, и пять объектов «Костромагорстроя». Работа ведется на опережение. По каждому из домов регулярно проводятся заседания рабочих групп с участием самих дольщиков, разработаны меры по завершению строительства многоквартирных домов.В частности, был найден инвестор для завершения строительства многоквартирного дома на Рабочем проспекте, 11 в Костроме. Это стало возможным благодаря региональному закону, разработанному по инициативе главы региона Сергея Ситников, в рамках которого новым подрядчикам вне конкурса предоставляется земельный участок в счет понесённых расходов по достройке объекта.Многоквартирный дом на Рабочем проспекте уже достроен и введен в эксплуатацию. В начале следующей недели на объекте будет произведен пуск газа. Ведется передача квартир собственникам. Порядка 50 человек уже подали в МФЦ документы на оформление прав собственности на квартиры.По информации департамента строительства, ЖКХ и ТЭК в первом квартале 2019 года в Костромской области также будут завершены работы и введены в эксплуатацию проблемные объекты долевого строительства в Костроме (на Некрасовском шоссе и ул. Московской), а также поселке Красное-на-Волге.В Костромской области благодаря специальным механизмам, разработанным администрацией региона, для шести объектов долевого строительства был найден новый подрядчик. Результативной оказалась и проверка оплаты договоров долевого строительства, проведенная по требованию губернатора Сергея Ситникова. Ряд проблемных домов будут завершены благодаря передаче прав на неоплаченные квартиры новым подрядчикам.По остальным проблемным объектам также продолжается работа по поиску необходимых решений и завершению их строительства. Проводятся встречи с потенциальными инвесторами.В целом, за последние 3,5 года в Костромской области зарегистрировали около 48 тысяч сделок по покупке квартир у застройщика. Пострадавших дольщиков в этих сделках всего около 1,2 процента. То есть 98 процентов сделок завершается без нарушений сроков предоставления жилья.На сегодняшний день в области 10 проблемных объектов, в реестре дольщиков, чьи права нарушены, состоят 285 человек.