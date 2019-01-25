Пожар в многоквартирном доме в Коврове. Возгорание произошло в одной из квартир трёхэтажного дома на улице Маяковского вечером 24 января.

Пожар в многоквартирном доме в Коврове. Возгорание произошло в одной из квартир трёхэтажного дома на улице Маяковского вечером 24 января. Из квартиры на третьем этаже валил густой черный дым, а в это время в помещении оставался человек. Чтобы спасти пострадавшего, пожарные разделились - одни проникли к очагу возгорания через дверь, другие через окно. На диване в одной из комнат был обнаружен мужчина 1961-го года рождения, накрытый одеялом. Огнеборцы вынесли его на улицу. Пострадавший доставлен в реанимацию. С места пожара эвакуировали ещё 7 человек, в том числе маленького ребенка. Площадь пожара составила 20 кв.м. Причины устанавливаются.Пожар случился и во Владимире. Утром 25-го января сотрудники тревожного ведомства тушили городской дворец культуры на улице Горького. Сообщается, что площадь пожара составила 3 кв. м. Пострадавших нет. В ликвидации возгорания было задействовано 17 человек и 6 единиц техники.