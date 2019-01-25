Его унесло от столкновения с джипом

Его унесло от столкновения с джипомВ Коврове произошла авария с участие общественного транспорта. Автобус 15-го маршрута с пассажирами в салоне столкнулся с автомобилем Hyundai Creta, после чего улетел в жилой дом. Случилось все это утром 25 января.В ДТП пострадал водитель маршрутки, у него ушибы и ссадины. Серьезных травм, по предварительным данным, нет.На месте происшествия работают госавтоинспекторы, которые устанавливают причины случившегося. Свидетели рассказывают, что автобус ехал на зеленый свет и пытался уйти от лобового столкновения с джипом.