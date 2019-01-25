Это произошло на территории деревни Суханиха

Это произошло на территории деревни СуханихаВ Ковровском районе снова зарегистрирован случай бешенства. Как сообщают наши коллеги , несколько дней назад сотрудники ветеринарной станции обнаружили мертвую лису недалеко от одного из домов. Они забрали её на станцию.Вскоре ветеринарам позвонил местный житель и рассказал, что это его собака задушила лисицу. Врачи выехали в деревню Суханиха и провакцинировали собаку, а лису отправили во Владимир для исследования. Затем пришёл положительный результат на бешенство.