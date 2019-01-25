Через год он надругался над еще одной девушкой

Через год он надругался над еще одной девушкойПочти 8 лет назад в лесном массиве в Коврове узбекистанец изнасиловал женщину. Напал он на нее в темноте, поэтому она не смогла запомнить его внешность. Все эти годы преступление оставалось нераскрытым.Однако экспертам удалось получить индивидуальный генотип злоумышленника. В 2018 году при проверке лиц узбекской национальности правоохранители установили конкретное лицо. Выяснилось, что насильник к этому моменту уже сидел в тюрьме за аналогичное преступление, совершенное в 2012 году.Подсудимый не сознался. Однако следователям удалось доказать его вину. Мужчине добавили еще 7 лет тюрьмы.