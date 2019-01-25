В музее пройдет акция «Открытка памяти»

В музее пройдет акция «Открытка памяти»27 января 2019 года в музейном центре «Палаты» пройдет Всероссийская акция «Открытка памяти», посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это проект молодежной площадки Общероссийского народного фронта – «Молодежка ОНФ».В Палатах, как и в других многолюдных местах Владимира, организуют информационную точку «Блокада Ленинграда», где можно будет получить ответы на многие вопросы. Например, из чего пекли хлеб в городе, окруженном фашистами, как боролись за жизнь лениградцы...Участникам акции будут выдаваться открытки, на которых записаны факты из жизни блокадного Ленинграда.Особую достоверность этому январскому событию придаст раздача хлеба. В Палатах на столах будет разложен хлеб – порцией в 125 граммов, как в блокадном Ленинграде в 1941-ом.Принять участие в акции в Палатах и поклониться подвигу города-героя можно с 15:00 до 17:00.