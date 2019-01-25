Он продал телефон и планшет за символическую цену в 700 рублей

Он продал телефон и планшет за символическую цену в 700 рублейВ начале прошлого года полиция Петушинского района возбудила уголовное дело по факту кражи из квартиры. Правоохранители установили лицо, причастное к преступлению, а также местонахождение похищенных планшета и телефона.Подозреваемый принёс украденную технику своему знакомому, который, заведомо зная, что имущество добыто преступным путём, продал его за символическую цену в 700 рублей.Планшет и телефон стоимостью 8500 рублей вернули владельцу. Материалы уголовного направлены в суд.В пресс-службе УМВД России по Владимирской области напоминают: если гражданин, приобрел имущество и знал о том, что оно добыто преступным путём, он подлежит уголовной ответственности. За это грозит до 2-х лет лишения свободы.