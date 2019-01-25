Подозреваемый фиктивно поставил на регистрационный учет 20 иностранных граждан.

Отделением дознания ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).Участковым уполномоченным полиции установлено, что 46-летний житель Вязниковского района в период с 31 октября прошлого года по 11 января текущего года осуществил фиктивную регистрацию граждан соседних с Российской Федерацией государств в частном доме по месту своего жительства .Фигурант, не намереваясь предоставлять иностранным гражданам жилье, направил в территориальный отдел по вопросам миграции в общей сложности двадцать уведомлений. В каждом случае мужчина получал от иностранного гражданина тысячу рублей.Полиция напоминает, что фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении является преступлением, влекущим наказание до трех лет лишения свободы.