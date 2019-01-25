Взрыв прогремел в многоквартирном жилом доме в подмосковной Балашихе. После взрыва в здании начался пожар.

Взрыв прогремел в многоквартирном жилом доме в подмосковной Балашихе. После взрыва в здании начался пожар.Из-за высокой температуры полопались стекла, передает телеканал "Россия 1". Данных о пострадавших нет. ЧП произошло на верхнем этаже многоквартирного жилого дома по адресу микрорайон Янтарный, Кольцевая улица, дом 2.На месте работают спасатели. Причина взрыва пока не названа. Из дома эвакуировали 30 жильцов, в том числе пятерых детей.