Соединенные Штаты выделяли деньги не только на продвижение демократии, а прицельно на поддержку оппозиционной Национальной Ассамблеи Венесуэлы. Почти 97 миллионов долларов за год. Новые протесты в Венесуэле, а также успех, который правые политики одержали в соседних странах, заставляют наблюдателей говорить о кризисе левых идей в регионе.

Соединенные Штаты выделяли деньги не только на "продвижение демократии", а прицельно на поддержку оппозиционной Национальной Ассамблеи Венесуэлы. Почти 97 миллионов долларов за год. Новые протесты в Венесуэле, а также успех, который правые политики одержали в соседних странах, заставляют наблюдателей говорить о кризисе левых идей в регионе.Чили и Аргентина, Гватемала и Перу, Бразилия — все чаще в странах Центральной и Южной Америки к власти приходят правые политики.Левые взгляды десятилетиями преобладали в государствах Латинской Америки и Карибского бассейна: левые романтики либо с оружием в руках брали власть, как на Кубе, и в Никарагуа. Либо побеждали на выборах и проводили важные социальные реформы — как Нестор Киршнер в Аргентине, или Лула да Сильва в Бразилии. Или же формировали мощное и влиятельное подполье, а потом, опять же, выигрывали выборы, как Соцпартия Чили. Теперь все меняется, на пике популярности те, кто обещает понятные перемены, здесь и сейчас: как правило, по одной и той же схеме: сначала дружба с США, а потом безопасные границы и стабильную экономику.Ряд экспертов предполагает, что о правом повороте здесь речи не идет, и что меняется здесь в основном риторика."Чавес, Моралес, Корреа. Это регион, у жителей которого был большой опыт с политиками-популистами. Говоря о популизме, я не имею в виду конкретный режим, а говорю о принятом стиле: стратегии, к которой прибегают, чтобы делать политику — и к ней могут прибегать все стороны политического процесса", — считает Александра Хуннеус, преподаватель права в Университете Висконсина.В том же ключе ситуацию комментирует издание "Форин Полиси": после успеха Трампа на выборах 2016 года, правые лидеры Латинской Америки стали ему подражать, нередко — успешно. Авторы подчеркивают, что новые правые не полностью копируют Трампа, в частности, они не поддерживают протекционизм, не борются с истеблишментом. Но, как и он, выступают за консервативные ценности, позиционируют себя как жестких националистов, и именно это делает их популярными. И это новая тенденция в латиноамериканской политике, подчеркивает издание.Журнал "Нэйшн" пишет о кризисе левых идей в регионе, конкретнее — о грандиозном провале и столь же впечатляющем крушении политиков так называемой "розовой волны": недостаточно радикальных, чтобы называться "красными", но все равно крайне левых. Автор напоминает, движение в целом возникло из-за недовольства неолиберальной политикой, которую Штаты продвигали во многих странах Латинской Америки. Однако сложилось так, что США и капитализм как таковой — никуда не ушли из региона, а многие левые не смогли ни оказать сопротивления, ни предложить альтернативную привлекательную повестку.Так получилось не везде: государствами, где левые политики сохраняют влияние и сегодня — остаются Мексика, Уругвай, Боливия, Никарагуа, а также Куба.