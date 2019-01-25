В соцсетях обсуждают исчезнувшую с Instagram-аккаунта Мадуро галочку верификации, а Intel представил новую камеру с технологией машинного зрения RealSense. Подробности – в программе Вести.net.

В соцсетях обсуждают исчезнувшую с Instagram-аккаунта Мадуро галочку верификации. Началось все с того, что во время попытки государственного переворота в Венесуэле пользователи в соцсетях и СМИ стали активно сравнивать аккаунты презедента Венесуэлы Николаса Мадуро и главы оппозиционного парламента Хуана Гуайдо, который объявил себя президентом.Кто-то даже вел счет у кого из президентов позиционирование в соцсетях лучше, и в этот момент пользователи обратили внимания, что у Мадуро нет той самой галочки, подтверждающей подлинность аккаунта публичной личности.Intel представил новую камеру с технологией машинного зрения RealSense. Как уверяют в корпорации программное обеспечение камеры позволит использовать собранные данные для точного позиционирования в пространстве. Нейросеть не только понимает, что находится вокруг и может это картографировать, но и может достаточно точно определять в каком направлении и в каком темпе движется сам робот, оборудованный этой камерой. Подробности – в программе 33Live.Runet.