Рамзан Кадыров не доволен поведением украинского депутата Борислава Березы, который вступил в конфликт с российской журналисткой Ольгой Скабеевой. Глава Чечни считает, что политику следует извиниться за свой поступок.

Рамзан Кадыров не доволен поведением украинского депутата Борислава Березы, который вступил в конфликт с российской журналисткой Ольгой Скабеевой. Глава Чечни считает, что политику следует извиниться за свой поступок.Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Бориславу Березе в своем Telegram-канале. По словам Кадырова, если украинский политик не извинится за свой поступок, то "найдется истинный мужчина", который ему "влепит звонкую оплеуху".