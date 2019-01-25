В больнице ей их не выдавали

В больнице ей их не выдавалиВладимирская прокуратура провела проверку по обращению женщины-инвалида. Она пожаловалась, что ее права на лекарственное обеспечение жизненно важными препаратами нарушаются.Выяснилось, что Областной клинический онкологический диспансер отказал инвалиду в лекарстве «Дабрафениб». Ей пришлось покупать его за свои деньги на общую сумму 762 тысячи рублей.Прокурор обратился в суд, потребовав взыскать с больницы эту немаленькую сумму. Решением Октябрьского районного суда требования прокурора удовлетворены.