В Собинском и Петушинском районе полицейские в очередной раз напомнили пешеходам о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде.

Сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России по Собинскому району совместно с работниками Управления по культуре и спорту, а также студентами филиала Владимирского индустриального колледжа провели профилактическую акцию «Мы за безопасность на дороге!». В ходе мероприятия проведена профилактическая работа с пешеходами, вручены информационные памятки и светоотражатели. Ребята в очередной раз напомнили участникам дорожного движения о важности соблюдения правил дорожного движения.Госавтоинспекторы Петушинского района провели профилактическое мероприятие в Воспушинской средней общеобразовательной школе. На встрече присутствовали педагоги, учащиеся школы и их родители. В ходе беседы затрагивались такие важные темы, как нахождение ребенка в салоне транспортного средства, нахождение несовершеннолетних вблизи проезжей части дороги, без сопровождения взрослых. Стражи порядка напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток. Ребята с большим удовольствием сами рассказывали правила безопасного поведения.Профилактическое мероприятие также проведено госавтоинспекторами с воспитанниками двух детских садов города Петушки. Ребята основательно подготовились к встрече с дорожными полицейскими: выучили стихи и песни, посвященные изучению правил дорожного движения. В игровой форме полицейские напомнили дошкольникам о безопасности при переходе пешеходных переходов, привели примеры, когда незнание элементарных правил поведения на дороге привело к пагубным последствиям. Порадовали дети и уже имеющимися знаниями, без ошибки ответив, что необходимо сделать первым делом в салоне транспортного средства, хором прокричав: «Пристегнуться». Малыши пообещали стражам порядка во время прогулки найти на своей одежде световозвращающие элементы, позволяющие обезопасить пешехода от неприятностей, в темное время суток.