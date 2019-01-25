Это яблоки, груши, хурма, перец и томаты

Это яблоки, груши, хурма, перец и томатыРегиональный Россельхознадзор отчитался за работу в 2018 году. Всего во Владимирской области было выявлено 196 правонарушений. Например, ввоз и вывоз подкарантинных продуктов без сертификатов, нарушение правил борьбы с сорняками, фитосанитарных требований страны-импортёра, предпринимательская деятельность без лицензии и многое другое. Нарушителям пришлось заплатить более 366 тысяч рублей в качестве штрафов.Также специалисты ведомства проконтролировали свыше 234 тысяч тонн подкарантинной продукции, в том числе больше 8 тысяч тонн товаров из Европы. Это орехи и сухофрукты, солод, картофель, фрукты, семена, кокосовое волокно и прочие грузы.Выявили и запрещенную к ввозу сельхозпродукцию весом 3,192 тонн: яблоки, груши, хурма, перец и томаты. Всё «нелегальное продовольствие», в основном из Нидерландов и Польши, изъяли и утилизировали.