25.01.2019

2019-01-25 13:31:04

Во время взрыва в китайском торговом центре погиб человек

В китайском Чанчуне произошел взрыв. В результате ЧП погиб как минимум один человек.



По предварительным данным, взрыв был частью террористической атаки. Очевидцы сообщают о человеке, бросавшем бомбы из окна на улицу, передает "".