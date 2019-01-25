Всенародно известная балерина живет на всю катушку. Шикарный особняк, дорогие машины, обожающие мужчины – у нее есть все. И она этим гордится. Она – заслужила.

Всенародно известная балерина живет на всю катушку. Шикарный особняк, дорогие машины, обожающие мужчины – у нее есть все. И она этим гордится. Она – заслужила."Любимый приезжал ко мне на Мальдивы, правда, отдельно от меня, чтобы журналисты не сфотографировали нас вместе, – призналась Настя корреспонденту "Дни.ру". – Он и улетел раньше, чтобы устроить мне грандиозную встречу. Ведь по возвращении в Москву меня ждал эскорт из четырех автомобилей, роскошный букет белых роз, ледяноешампанское в машине!"Жених одним из первых поздравил балерину и с 43-м днем рождения. Правда, потом ему пришлось спрятаться. "Пришла моя дочь Ариша, пришел ее папа Игорь Вдовин, и мы хотели побыть в семейном кругу, поэтому я попросила любимого побыть некоторое время со своими друзьями, чтобы не щекотать нервы бывшего мужа", – рассказала Волочкова.Балерина намерена и дальше скрывать личность любовника. "Мой мужчина, начитавшись всего того, что пишут о нем пресса и люди в моем Instagram, хотел приехать в ресторан, где я отмечала день рождения, но я упросила не делать этого. Хочу сохранить отношения с ним только для себя, не выставляя на публичное обсуждение, – пояснила танцовщица. – Я живу честно и открыто, мне нечего скрывать в моей жизни или стыдиться, но тут воля другого человека, я не могу ее нарушить".Анастасия Волочкова не исключает, что уже в этом году выйдет замуж. Провести торжество обещал ее давний друг и коллега по Большому театру Николай Басков.