В пятницу, 25 января, российское студенчество празднует Татьянин день. К тем, кто грызет гранит науки, обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он поздравил студентов с праздником и пожелал им воплотить задуманные планы в реальность.

пятницу, 25 января, российское студенчество празднует Татьянин день. Ктем, кто грызет гранит науки, обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин.Он поздравил студентов с праздником и пожелал им воплотить задуманныепланы в реальность.Студенческие годы – один из самых интересных и ответственных периодов в жизни, отметил председатель нижней палаты."Выучитесь в динамичное время, когда мир вокруг стремительно меняется,внедряются современные технологии, появляются новые профессии и отраслинауки", – сказал Володин.Онпожелал студентам быть активными и целеустремленными, никогда неотступать перед трудностями. Только так, подчеркнул спикер, можнореализовать намеченные платы. "Желаю вам счастья и здоровья"", -заключил председатель Госдумы.ВячеславВолодин уделяет большое внимание вопросам образования. Спикер считает,что без знаний невозможно решать новые задачи, стоящие перед страной иобществом. В этом деле особое значение приобретает мнение молодежи,уверен Володин.сентябре прошлого года председатель нижней палаты выступил синициативой создания центров правового мониторинга в региональныхюридических вузах. Эту тему Володин поднял в ходе посещения в Деньзнаний Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА).