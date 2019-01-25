В
пятницу, 25 января, российское студенчество празднует Татьянин день. К
тем, кто грызет гранит науки, обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он поздравил студентов с праздником и пожелал им воплотить задуманные
планы в реальность.
В
пятницу, 25 января, российское студенчество празднует Татьянин день. К
тем, кто грызет гранит науки, обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он поздравил студентов с праздником и пожелал им воплотить задуманные
планы в реальность.
Студенческие годы – один из самых интересных и ответственных периодов в жизни, отметил председатель нижней палаты.
"Вы
учитесь в динамичное время, когда мир вокруг стремительно меняется,
внедряются современные технологии, появляются новые профессии и отрасли
науки", – сказал Володин.
Он
пожелал студентам быть активными и целеустремленными, никогда не
отступать перед трудностями. Только так, подчеркнул спикер, можно
реализовать намеченные платы. "Желаю вам счастья и здоровья"", -
заключил председатель Госдумы.
Вячеслав
Володин уделяет большое внимание вопросам образования. Спикер считает,
что без знаний невозможно решать новые задачи, стоящие перед страной и
обществом. В этом деле особое значение приобретает мнение молодежи,
уверен Володин.
В
сентябре прошлого года председатель нижней палаты выступил с
инициативой создания центров правового мониторинга в региональных
юридических вузах. Эту тему Володин поднял в ходе посещения в День
знаний Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА).