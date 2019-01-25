Сегодня жители Воронежа отмечают 76-ю годовщину освобождения города от фашистских войск. Во время войны столица Черноземья была практически полностью разрушена. Таким образом войска вермахта расчищали себе путь на Москву, но встретили отчаянное сопротивление бойцов Красной армии.

Сегодня жители Воронежа отмечают 76-ю годовщину освобождения города от фашистских войск. Во время войны столица Черноземья была практически полностью разрушена. Таким образом войска вермахта расчищали себе путь на Москву, но встретили отчаянное сопротивление бойцов Красной армии.Сегодня к местам самых ожесточённых боёв будут возить школьников, и проводить для них уроки памяти под открытым небом. В храмах состоятся богослужения и панихиды по погибшим воинам, к братской могиле на мемориальном комплексе "Чижовский плацдарм" возложат цветы. А 27 января пройдет масштабная военно-историческая реконструкция, сообщает телеканал "Россия 24".