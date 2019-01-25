После того, как появилась информация о романе Ксении Собчак и Константина Богомолова, ее муж Максим Виторган стал получать анонимные сообщения о том, где и когда была замечена с режиссером. Актер обратился к общественности с заявлением по этому поводу.

После того, как появилась информация о романе Ксении Собчак и Константина Богомолова, ее муж Максим Виторган стал получать анонимные сообщения о том, где и когда была замечена с режиссером. Актер обратился к общественности с заявлением по этому поводу.Пристальное внимание к возможному любовному треугольнику -Константин Богомолов не ослабевает. Сами герои этой шумихи то и дело дают повод для обсуждений. Кульминацией стала драка, предположительно, Максима Виторгана и Константина Богомолова, в которой ревнивый муж сломал нос более удачливому сопернику.Говорят, Максим выследил Ксению и Константина. Однако вполне может быть, что актеру просто сообщили о встрече ведущей и режиссера. Оказывается, так называемые доброжелатели анонимно шлют Виторгану сообщения о том, где и с кем находится его жена.Об этом рассказал сам на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Он опубликовал скриншот сообщения, содержащего такой текст: "Добрый вечер! Ваша супруга сейчас в Эларджи Гагаринский пер 15а с Богомоловым (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)".Виторган категорично обратился к общественности с просьбой не слать ему сообщения подобного рода. "Ребята, завязывайте! 1. Я не работаю по вызову. 2. Я не выдержу второй раз такого визга. 3. Этот гештальт я закрыл. И,если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь Ксюше не пишите. Поздно. Займитесь собой. Все. Всем спасибо, все свободны", – объявил популярный актер.Отметим, что многочисленные подписчики не смогли никак отреагировать на заявление артиста. Дело в том, что с недавних пор отключил возможность комментирования своих публикаций. Возможно, это связано с тем, что после появления слухов о романе его жены с режиссером Константином Богомоловым вся лента комментариев в аккаунте актера пестрит обсуждением только этой темы.