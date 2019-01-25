Как утверждает Ольга Зарубина, бывшая жена певца Александра Малинина, с момента встречи с артистом ее дочь Кира находится в депрессивном состоянии. Оттуда ее пытается вытащить мужчина под 50 лет, с которым та якобы живет.

Как утверждает Ольга Зарубина, бывшая жена певца Александра Малинина, с момента встречи с артистом ее дочь Кира находится в депрессивном состоянии. Оттуда ее пытается вытащить мужчина "под 50 лет", с которым та якобы живет.В ближайшее время отправится к дочери Кире в Америку вместе с хорошим психологом. Артистка убеждена, что наследнице требуется квалифицированная медицинская помощь. "С Кирой нужно работать серьезно и долго. По телефону она отвечает: "У меня все нормально!" Но я чувствую, что дочь отгорожена. Может, она считает, что это я виновата во встрече с Малининым, на которую ее не пригласила. Но я сама не ожидала, что так все случится, что на нашу голову польется такая гадость. Это мы – русские – закаленные, привыкли, что нас с детства колбасят, как только могут. А для нее это стало ударом. В США же такого нет", – пожаловалась Зарубина.Певица регулярно оказывает дочери финансовую поддержку. А вот моральную – некий мужчина, с которым она живет, как компетентно сообщает . По информации издания, считает его не слишком подходящей кандидатурой."У Киры появился еще один хороший друг, который очень за нее переживает. Ему под пятьдесят лет, он не был женат, живет с родителями. Старается опекать мою дочь, подолгу разговаривает с ней. Он знает про ситуацию с биологическим отцом. И сказал, что падение духа у Киры началось как раз после встречи с ним", – сообщила .Впрочем, артистка и сама старается вытащить дочь из депрессии длинными посланиями. "Я Кире все время пишу, чтобы она взяла себя в руки, говорю позитивные вещи. На самом деле она очень талантливая. Умеет рисовать, может сделать классный макияж, прекрасно волосы уложить! Кира – креативная! Я ей предлагаю разные вещи: учиться в Европе, например. Но пока нужно вытащить ее из депрессии. И я надеюсь, что у меня это получится", – заключила певица.