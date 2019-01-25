Побывавший
недавно в тюрьме актер Владимир Зеленский готов еще к одному сроку –
президентскому. Шоумен сдал документы в избирком и сделал громкое предвыборное
заявление.
Побывавший
недавно в тюрьме актер Владимир Зеленский готов еще к одному сроку –
президентскому. Шоумен сдал документы в избирком и сделал громкое предвыборное
заявление.
На днях
вернулся из тюрьмы, где снимался новый сезон популярного сериала
"Слуга народа". В нем актер играет киевского
учителя, который внезапно становится президентом Украины и начинает
бороться с коррупцией.
Свой экранный
образ решил использовать в жизни – сегодня, 25 января он
зарегистрировался в качестве кандидата на пост президента Украины. Комик заявил,
что идет в президенты всего лишь на один срок, а потом передаст страну в руки
нового поколения. Слова Зеленского прозвучали так, как будто народ его уже
выбрал главой государства.
"Сразу
хочу заверить – иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего.
Торговать принципами, репутацией, страной ради сохранения власти не стану. Буду
честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения
политиков", – приводит РИА Новости слова .
На посту
президента недавно ставший политиком актер собирается разработать законопроект
"О народовластии", где закрепит механизм, по которому только народ
будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы
прямой демократии. Также Зеленский намерен разработать законопроекты о лишении
неприкосновенности президента Украины, депутатов Верховной рады и судей, об
импичменте президенту и отзыве с поста депутата Рады.
31 марта 2019
года на Украине пройдут выборы президента. На главный пост в стране претендуют
более 30 человек. Действующий президент Петр Порошенко должен объявить о своем
участии в выборах 29 января. Согласно опросам общественного мнения, он занимает
третья строчку в рейтингах популярности кандидатов, уступая лидеру партии "Батькивщина"
Юлии Тимошенко и артисту .