Побывавший недавно в тюрьме актер Владимир Зеленский готов еще к одному сроку – президентскому. Шоумен сдал документы в избирком и сделал громкое предвыборное заявление.

Побывавшийнедавно в тюрьме актер Владимир Зеленский готов еще к одному сроку –президентскому. Шоумен сдал документы в избирком и сделал громкое предвыборноезаявление.На дняхвернулся из тюрьмы, где снимался новый сезон популярного сериала"Слуга народа". В нем актер играет киевскогоучителя, который внезапно становится президентом Украины и начинаетбороться с коррупцией.Свой экранныйобраз решил использовать в жизни – сегодня, 25 января онзарегистрировался в качестве кандидата на пост президента Украины. Комик заявил,что идет в президенты всего лишь на один срок, а потом передаст страну в рукинового поколения. Слова Зеленского прозвучали так, как будто народ его ужевыбрал главой государства."Сразухочу заверить – иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего.Торговать принципами, репутацией, страной ради сохранения власти не стану. Будучестным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколенияполитиков", – приводит РИА Новости слова .На поступрезидента недавно ставший политиком актер собирается разработать законопроект"О народовластии", где закрепит механизм, по которому только народбудет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формыпрямой демократии. Также Зеленский намерен разработать законопроекты о лишениинеприкосновенности президента Украины, депутатов Верховной рады и судей, обимпичменте президенту и отзыве с поста депутата Рады.31 марта 2019года на Украине пройдут выборы президента. На главный пост в стране претендуютболее 30 человек. Действующий президент Петр Порошенко должен объявить о своемучастии в выборах 29 января. Согласно опросам общественного мнения, он занимаеттретья строчку в рейтингах популярности кандидатов, уступая лидеру партии "Батькивщина"Юлии Тимошенко и артисту .