По информации источника в силовых структурах, спасенный штурман одного из столкнувшихся над Японским морем истребителей-бомбардировщиков Су-34 рассказал о моменте аварии.

По информации источника в силовых структурах, спасенный штурман одного из столкнувшихся над Японским морем истребителей-бомбардировщиков Су-34 рассказал о моменте аварии.По его словам, во время полета была облачность. Какое-то время он наблюдал ведомый борт, потом переключил внимание на приборы, и в этот момент почувствовал удар. После столкновения ведущий самолет рванул вперед, задрал нос, после чего Су-34 начал заваливаться на правое крыло. Далее экипаж ведущего Су-34 катапультировался, штурман видел купол парашюта своего командира, передает ТАСС.Ранее источники сообщали, что наиболее вероятной причиной столкновения двух боевых самолетов стала ошибка пилотирования, допущенная командиром ведомого истребителя-бомбардировщика в условиях сильной облачности.Истребители-бомбардировщики Су-34 столкнулись 18 января текущего года в небе над Японским морем в 35 километрах от берега, напоминает ТАСС. Все четыре летчика из экипажей самолетов катапультировались. В ходе поисково-спасательных работ один летчик был найден живым и эвакуирован. Также были найдены тела еще двух членов экипажей.