В Казани дали старт обратному отсчету до начала Чемпионата мира по профессиональному мастерству. В августе столица Татарстана примет конкурсантов из 60 стран. Подготовка к первенству идет полным ходом.

В Казани дали старт обратному отсчету до начала Чемпионата мира по профессиональному мастерству. В августе столица Татарстана примет конкурсантов из 60 стран. Подготовка к первенству идет полным ходом.Первый пункт визита вице-премьера России Татьяны Голиковой — "Казань-ЭКСПО". Центральная площадка проведения WorldSkills-2019. Здесь уже подвели коммуникации – осталось позаботиться об оборудовании."Чтобы понять грандиозность предстоящих работ, нужно просто посмотреть на ворота, через которые будут завозить станки и оборудование. Да и сам павильон, здесь одновременно будут соревноваться участники почти из 60 стран мира".Несколькими часами ранее эту же площадку посетила делегация будущих участников и организаторов чемпионата. Посмотрели павильоны, оценили татарское гостеприимство, систему организации питания опробовали одной из первых. В шведский стол добавили национального колорита. Вот гости пробуют в морозной Казани жгучие индийские блюда.Кто много работает, тот много ест, организаторы показали, чем будут питаться участники WorldSkills-2019. Выбор блюд большой, богатый, на нижней полке есть салаты и первое, второе, а на верхней, тем временем, красуется национальная выпечка — эчпочмак.Гостей согревали не только традиционным татарским чаепитием — сегодня Рустам Минниханов в доме правительства встретился с президентом WorldSkills International Саймоном Бартли. Он прибыл для участия в заседании оргкомитета чемпионата. И после обсуждения вопросов подготовки президент Татарстана подарил иностранным гостям меховые шапки. Они пригодились на открытии стелы обратного отсчёта — сегодня в Казани минус 24.На циферблате — 209 дней. Что необходимо сделать за это время обсуждали на заседании в Казанской Ратуше. Говорили о безопасности и транспортной инфраструктуре. Организаторы ждут 250 тысяч гостей."Никаких нерешенных вопросов не осталось, все решения или в стадии проработки, или уже отработаны. Что касается материально-технической части, мы сегодня показали — все эти вопросы практически решены. У нас остаются временные сооружения, они по плану запланированы летом", — заверил Рустам Минниханов, президент Республики ТатарстанВ Ратуше Татьяна Голикова делает заявление — в России в этом году проведут подготовку и переподготовку 25 тысяч предпенсионеров по компетенциям WorldSkills. Новым направлением стало проведение чемпионатов рабочих профессий для специалистов старше 50 лет. И в этом году они примут участие в соревнованиях в Казани.Впереди еще два дня экскурсий и совещаний. Завтра делегаты примут участие в программе "Одна страна – одна школа". Там они познакомятся с нашими учебными заведениями и молодыми специалистами.