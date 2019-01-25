Сегодня, 25 января, свое 36-летие отмечает Дмитрий Шепелев. Правда, как следует отпраздновать день рождения телеведущий не сможет – плотный съемочный график.

Сегодня, 25 января, свое 36-летие отмечает Дмитрий Шепелев. Правда,как следует отпраздновать день рождения телеведущий не сможет – плотный съемочныйграфик.В личном Instagram Дмитрий показал бекстейджсо съемокпрограммы "На самом деле", которая транслируется на Первом канале. На опубликованныхвидео зрительный зал громкими овациями заставил Шепелева прервать запись передачи.Все как один аплодировали звезде. "С днем рождения!" – хоромповторяли присутствующие в студии гости и эксперты. Дмитрий смущенно принимаетпоздравления: "Хватит, хватит. Спасибо, ребят!""Я думал, что встают только тогда, когда кого-то не станет, атут видите… – продолжил Шепелев. Большое спасибо!". После Дмитрий отметил, что просилпродюсеров на в этот день отменить все съемки. Звездный ведущий смущается,когда его поздравляют публично."Обещай, что не будет истерики. Никто не будетвставать, аплодировать, петь кричать…", – пересказал ту свою просьбу шоумен.Судя по выражению лица Шепелева, тот факт, что руководство шоу не выполнило обещанного,ничуть его не расстроил.Меж тем, к поздравлениям присоединились фолловерытелеведущего в соцсетях. "Ой, а я помню,как еще в эфире 5×5 поздравляли! Вроде, 18 исполнялось? Тоже смущался!)(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)","Вы классный ведущий,с днем рождения!!!Стараемся смотреть все программы непропускать,очень интересная передача)", "С днем счастья тебя Дмитрий🎁🎁🎁🎁👍👏🎆в один день с Высоцкого родиться это круто.❤🎁","Невозможно красив и привлекателен! Достойная конкуренция Малахову! Дмитрий,шоу мелковато для вашего обаяния,дерзайте выше,дальше,ярче! Вижу в вас нашегошоу-любимчика на года!", – писали комментаторы.