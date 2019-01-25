Виновен в измене: Оболонский суд Киева к 13 годам заключения приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича. Заочно. Экс-президент Украины обвинялся по трем пунктам. Это госизмена, пособничество в ведении агрессивной войны и пособничество посягательстве на территориальную целостность Украины.

Виновен в измене: Оболонский суд Киева к 13 годам заключения приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича. Заочно. Экс-президент Украины обвинялся по трем пунктам. Это госизмена, пособничество в ведении агрессивной войны и пособничество посягательстве на территориальную целостность Украины.Одно из обвинений суд вынужден был снять: доказательства вины Януковича по пункту о попытке изменить границы государства судья посчитал недостаточными, сообщает ТАСС. Также из приговора исчез пункт подрыва обороноспособности Украины.Но Оболонский суд Киева назвал Януковича изменником и пособником. По первому пункту Янукович приговорен к 13 годам тюрьмы, по второму – к 12. Более продолжительное наказание при этом поглотило менее значимое. Суд также оставил в силе арест имущества бывшего главы украинского государства. На апелляцию приговора отведено 30 дней, после чего он может вступить в силу.В феврале 2014 года президент Виктор Янукович силой был отстранен от власти в результате протестов на Майдане. Янукович из-за угрозы личной безопасности был вынужден покинуть сначала Киев, а затем и Украину. Лишь в октябре 2016 года была завершена юридическая процедура лишения Януковича звания президента на основе специально принятого Радой отдельного закона.Через месяц после этого Виктору Януковичу были предъявлены обвинения, в части которых Янукович был оправдан. Между тем, после бегства Януковича с Украины, киевские власти начали в апреле 2014 года военную операцию против жителей Луганской и Донецкой областей, которые не признали результатов госпереворота. Жертвами боевых действий стали, по данным ООН, более 10 тысяч украинских граждан.