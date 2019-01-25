Журналист и видеоблогер Юрий Дудь стал миноритарным акционером портала Sports.ru. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные базы СПАРК

Журналист и видеоблогер Юрий Дудь стал миноритарным акционером портала Sports.ru. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные базы СПАРК.Совладельцем ООО Спортс.ру Дудь стал 23 января. Ему принадлежит 0,5 процента акций компании. В числе других собственников ресурса — зарегистрированная на Кипре частная компания с ограниченной ответственностью Свв Спортс сегодня лимитед (68,75 процента), генеральный директор Дмитрий Навоша (23,75 процента) и Дмитрий Степанов (6,5 процента). Аналогичная Дудю доля 0,5 процента компании — у Елены Жаровой.С сентября 2018 года Дудь работает заместителем гендиректора Sports.ru. По его словам, он помогает Навоше заниматься тем, к чему его больше тянет, — деньгами, а также контентом, но в меньшей степени. До назначения Дудь в течение семи лет был главным редактором Sports.ru.Sports.ru появился в 1998 году. Долгое время портал не регистрировался в качестве СМИ, позиционируя себя как пользовательская платформа. В преддверии чемпионата мира по футболу, летом 2018 года, после 20 лет работы сайт получил свидетельство о регистрации СМИ.Дудь — автор YouTube-канала вДудь, запущенного в феврале 2017 года. На канал, в рамках которого ведущий берет интервью у знаменитых людей, подписано более четырех миллионов человек. За два года ролики Дудя совокупно собрали свыше 485 миллионов просмотров.