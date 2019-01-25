Сербский защитник Зенита Бранислав Иванович в текущее трансферное окно может стать игроком туринского Ювентуса. Интерес представители Старой синьоры к сербу возник после того, как стало известно о намерении Мехди Бенатья покинуть Турин.

Сербский защитник "Зенита" Бранислав Иванович в текущее трансферное окно может стать игроком туринского "Ювентуса". Интерес представители "Старой синьоры" к сербу возник после того, как стало известно о намерении Мехди Бенатья покинуть Турин.Кроме того, в шорт-лист "Ювентуса" входит еще несколько игроков оборонительного плана, среди которых два экс-защитника "сине-бело-голубых" – Мартин Шкртел ("Фенербахче") и Бруну Алвеш ("Парма"). Впрочем, как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Sky Sport Italia, приоритетной покупкой для туринцев является оборонец "Лацио" Мартин Касерес.Напомним, что Иванович является игроком "Зенита" с 2017 года. За время выступлений в клубе с берегов Невы он провел 75 игр, в которых отметился шестью забитыми голами. Ранее интерес к сербу проявляла и "Барселона". Каталонцы хотели взять его в аренду.