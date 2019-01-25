В городской мэрии уже утвердили названия

В городской мэрии уже утвердили названияВо Владимире появятся новые улицы. Располагаться они будут за Пекинкой в районе улицы Полянка. В городской мэрии ужеПока там можно увидеть лишь размежеванные земельные участки, собственники которых должны написать заявление о закреплении за ними адреса и номера дома. Это бесплатно и, главное, обязательно. Документы нужно нести в управление архитектуры и строительства администрации города. С собой вы должны иметь кадастровую выписку на земельный участок, а также документы на дом и разрешение на строительство.Обращаться по адресу: Октябрьский проспект, дом 47, кабинет 525.