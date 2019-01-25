Признана виновной в смерти собственного ребенка. В Александрове вынесен приговор 24-летней местной жительнице. Судом и следствием установлено, что 5-месячный сын женщины попал в больницу с истощением 7 июня прошлого года

Признана виновной в смерти собственного ребенка. В Александрове вынесен приговор 24-летней местной жительнице. Судом и следствием установлено, что 5-месячный сын женщины попал в больницу с истощением 7 июня прошлого года. За жизнь малыша почти 2 недели боролись районные, а потом и областные врачи. Но из-за сильного истощения у мальчика развилось тяжелое заболевание и спасти его не удалось. Как выяснилось, проблемы со здоровьем у младенца были и-за того, что мать недостаточно его кормила. Женщина родила ребенка с недостатком веса, о чем была предупреждена врачами. Но вместо усиленного контроля, грудной малыш зачастую оставался без еды и воды.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СК: "Чтобы Вы представляли, небольшая комната в общежитии, где проживало пятеро человек, в том числе трое маленьких детей.Условия были, конечно, мягко говоря, неудовлетворительные, антисанитария, безденежье и т.д. Что делала мамочка, понимая, что ребенку нужно полноценное питание, когда-то она приобретала смеси, но в основном варила кашу.Если чего-то не хватало, то все это по жиже разбавляла с водой. Фактически, ребенок не только не получал полноценного питания, практически он иногда оставался без питья и полноценной еды".Госпитализировать пришлось также и старшую дочь подсудимой - 2-летнюю девочку. У нее диагностировали ОРВИ, задержку неврологического и речевого развития, анемию 1 степени. Сейчас малышка находится в детском доме. Подобное отношение к собственным детям сама подсудимая объясняла нехваткой денег, хотя следствие доказало, что себе и сожителю женщина регулярно покупала алкоголь и сигареты. В следственном комитете подчеркивают, что за 2018 год в области было выявлено 12 случаев смерти детей по неосторожности, но подобный случай зарегистрирован в регионе впервые.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СК: "Женщина, удивительным образом, за 5 месяцев жизни малыша не удосужилась оформить свидетельство о рождении на ребенка. Женщина один раз предоставила документы, а потом ей придите оформите, она поленилась. Поленилась оформить документы на получение денег на содержание детей. Вот такой низкий уровень правосознания у человека и такая низкая ответственность за жизнь и здоровье своих детей".За причинение смерти по неосторожности суд назначил женщине наказание - 1,5 года в виде ограничения свободы.