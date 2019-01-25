Татьяна Навка отдыхает на Мальдивах с младшей дочкой Надеждой. Компанию фигуристке составила певица Жасмин, которая сняла спортсменку в пикантном виде.

Татьяна Навка отдыхает на Мальдивах с младшей дочкой Надеждой. Компанию фигуристке составила певица Жасмин, которая сняла спортсменку в пикантном виде.Татьяна Навка продолжает делиться с многочисленными подписчиками своей странички в Instagram отпускными фотографиями. Свой заслуженный отдых спортсменка проводит на Мальдивах. Спортсменка публикует снимки младшей дочери Надежды и делает селфи. А еще фигуристку фотографирует певица Жасмин, которая тоже отдыхает по соседству с ней.Так, фигуристка опубликовала серию снимков, на которых позирует в красном слитном купальнике. Татьяна Навка продемонстрировала великолепные формы. Спортсменка рассказала, как ей удалось добиться такой стройной фигуры."Признаюсь вам честно, я тоже подвержена женским слабостям... 😅😅😅 Но, как только я начинаю есть салаты, рыбу, мясо; как можно больше двигаюсь и увлечена каким-то интересным проектом (н-р, мои шоу или детьми🌹😉 и т.д.), то всё встает на свои места. Поэтому, как вы видите, никакого секрета здесь нет: правильное сбалансированное питание, физические нагрузки, качественный сон... и отличное настроение!!! Да, да, да... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – рассказала Татьяна Навка.Фигуристка убеждена, что многое зависит от настроя. "Рекомендую, каждый день начинать с отличного настроения и уверенности в том, что искренняя улыбка всегда рождает 100% зеркальный ответ! 😉💪 Спасибо большое моей дорогой @jasmin, за эти солнечные фото и то, что поймала мое настроение!!" – поблагодарила артистку спортсменка.Поклонники осыпали Татьяну Навку комплиментами: "Красавица! Молодец! Знаю по себе, как трудно пересилить свою лень и делать физические упражнения! А у вас каждый день работа над собой! Ну и результат очевиден! Вы прекрасны!", "Вы очень красивая, сразу видно натуральные фотографии без фильтров, все естественно, на это очень приятно смотреть, живой человек, хватит этих роботов уже в сетях с одинаковым лицами и фигурами", "Красавица! Все фото изумительные".