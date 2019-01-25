СледКом опубликовал неутешительную статистику

СледКом опубликовал неутешительную статистикуРегиональный Следственный комитет опубликовал статистику преступлений в отношении детей. За 2018 год поступило 457 сообщений о бедах с несовершеннолетними. Было возбуждено 207 уголовных дел, где дети стали жертвами преступления.Потерпевшими от преступных посягательств признали 178 ребят, в том числе в возрасте до одного года – 8, от года до пяти – 9, от шести до десяти – 22, от 11 до 17 – 139.В основном речь идет о девочках – 126 человек. 14 детей пострадали от преступных посягательств со стороны близких и родных.От умышленных и неосторожных действий в прошлом году погибли более 50 детей, на пожарах – 9, выпадение из окна – 3, употребление токсичных веществ – 3, суицид – 5, пятерых детей убили. 12 несовершеннолетних признали погибшими из-за причинения смерти по неосторожности.На высоком уровне остаётся количество преступлений с посягательством на половую неприкосновенность детей (в общей структуре преступлений – более 60%).Важная задача сотрудников СледКома - детальное установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений в отношении детей. Нередко действовать нужно без промедления, и срочно принимать меры для безопасности ребёнка.Проблемы Интернет-безопасности, проявления агрессивного поведения, суицидальных настроений, устранения рисков для жизни и здоровья детей, в том числе от «заброшек», проживания в пожароопасных условиях, обеспечения защищенности образовательных учреждений, социальной поддержки малообеспеченным и многодетным семьям – эти и многие другие вопросы становились предметом внимания следователей.Каждый сотрудник Следственного комитета работает по принципу «чужих детей не бывает», а благополучие детей – это общая забота.