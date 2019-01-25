Обвиняемый сбыл имущество, зная о его криминальном происхождении.

В начале 2018 года в ОМВД России по Петушинскому району было возбуждено уголовное дело по факту кражи имущества из квартиры. В ходе расследования уголовного дела сотрудниками полиции было установлено лицо, причастное к краже, а также местонахождение похищенного имущества - планшетного компьютера и телефона.По версии следствия, подозреваемый в совершении кражи принес похищенную технику своему знакомому, 35-летнему жителю Петушинского района, который, заведомо зная, что имущество добыто преступным путем, сбыл его третьим лицам за символическую цену в 700 рублей.В отношении данного гражданина отделом дознания ОМВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем).Похищенное и незаконно сбытое имущество стоимостью 8500 рублей изъято сотрудниками полиции и возвращено владельцу.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным актом направлены в суд для рассмотрения по существу.Полиция разъясняет: если гражданин, приобретая имущество, знает о том, что оно добыто преступным путем, он подлежит уголовной ответственности в соответствии со статьей 175 УК РФ. Санкция части первой указанной статьи предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.