Обвиняемый сбыл имущество, зная о его криминальном происхождении.
В начале 2018 года в ОМВД России по Петушинскому району было возбуждено уголовное дело по факту кражи имущества из квартиры. В ходе расследования уголовного дела сотрудниками полиции было установлено лицо, причастное к краже, а также местонахождение похищенного имущества - планшетного компьютера и телефона.
По версии следствия, подозреваемый в совершении кражи принес похищенную технику своему знакомому, 35-летнему жителю Петушинского района, который, заведомо зная, что имущество добыто преступным путем, сбыл его третьим лицам за символическую цену в 700 рублей.
В отношении данного гражданина отделом дознания ОМВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем).
Похищенное и незаконно сбытое имущество стоимостью 8500 рублей изъято сотрудниками полиции и возвращено владельцу.
В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным актом направлены в суд для рассмотрения по существу.
Полиция разъясняет: если гражданин, приобретая имущество, знает о том, что оно добыто преступным путем, он подлежит уголовной ответственности в соответствии со статьей 175 УК РФ. Санкция части первой указанной статьи предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.