Артистка Юлия Михалкова опубликовала фотографию собственного
портрета в микроблоге в Instagram.
Пользователи уверены, что на этой картине звезда шоу Уральские пельмени совсем
не похожа на саму себя.
Артистка Юлия Михалкова опубликовала фотографию собственного
портрета в микроблоге в Instagram.
Пользователи уверены, что на этой картине звезда шоу "Уральские пельмени" совсем
не похожа на саму себя.
Михалкова призналась, что встреча с художником помогла ей
открыть в себе новую особенность, о которой она и не подозревала. По
ее мнению, на картине мастер воплотил серьезную, целеустремленную женщину,
которая всегда остается внимательной к окружающим. В
конце звезда "" поинтересовалась, какое впечатление она
производит на них в жизни.
"Не так давно Алиса создала мой портрет. Талантливый, загадочный! Она
смогла отметить во мне одну особенность, которая до этого всегда ускользала от
меня. Посмотрите на композицию. Чувство, что я уверенно, целеустремленно иду,
буквально лечу вперед к грандиозной цели, но смотрю при этом в сторону: на
собеседника, на друга, коллегу, на вас, милые мои", – написала артистка.
Многие пользователи обратили внимание, что на этом портрете Юлия Михалкова очень
похожа на телеведущую Ксению Собчак. "На Собчак похожа", "И я подумала, что это
Собчак! Еще удивилась, откуда она у меня в ленте", "Очень похожа на Собчак", "Я
тоже думала, что это Собчак", "Собчак…Не?", "Это Собчак же?", "Я посмотрела на
портрет, не прочитав, кто выставил его, и была убеждена, что это Ксения Собчак.
Потом посмотрела, что выставила Юля. Мне кажется, все же портрет больше похож
на Ксению", – написали они.
Однако другие подписчики звезды ""
раскритиковали такое сравнение. По их словам, артистка обладает более приятной
внешностью: "Вы на Собчак совсем не похожи. Это пишут завистники", "У Собчак
нос большой и глаза маленькие. Совершенно на нее не похоже. Похоже на Юлю, но
складывается впечатление, что написано неуверенной рукой, начинающего художника…",
"Очень красивый портрет!".