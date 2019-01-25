Артистка Юлия Михалкова опубликовала фотографию собственного портрета в микроблоге в Instagram. Пользователи уверены, что на этой картине звезда шоу Уральские пельмени совсем не похожа на саму себя.

Артистка Юлия Михалкова опубликовала фотографию собственногопортрета в микроблоге в Instagram.Пользователи уверены, что на этой картине звезда шоу "Уральские пельмени" совсемне похожа на саму себя.Михалкова призналась, что встреча с художником помогла ейоткрыть в себе новую особенность, о которой она и не подозревала. Поее мнению, на картине мастер воплотил серьезную, целеустремленную женщину,которая всегда остается внимательной к окружающим. Вконце звезда "" поинтересовалась, какое впечатление онапроизводит на них в жизни."Не так давно Алиса создала мой портрет. Талантливый, загадочный! Онасмогла отметить во мне одну особенность, которая до этого всегда ускользала отменя. Посмотрите на композицию. Чувство, что я уверенно, целеустремленно иду,буквально лечу вперед к грандиозной цели, но смотрю при этом в сторону: насобеседника, на друга, коллегу, на вас, милые мои", – написала артистка.Многие пользователи обратили внимание, что на этом портрете Юлия Михалкова оченьпохожа на телеведущую Ксению Собчак. "На Собчак похожа", "И я подумала, что этоСобчак! Еще удивилась, откуда она у меня в ленте", "Очень похожа на Собчак", "Ятоже думала, что это Собчак", "Собчак…Не?", "Это Собчак же?", "Я посмотрела напортрет, не прочитав, кто выставил его, и была убеждена, что это Ксения Собчак.Потом посмотрела, что выставила Юля. Мне кажется, все же портрет больше похожна Ксению", – написали они.Однако другие подписчики звезды ""раскритиковали такое сравнение. По их словам, артистка обладает более приятнойвнешностью: "Вы на Собчак совсем не похожи. Это пишут завистники", "У Собчакнос большой и глаза маленькие. Совершенно на нее не похоже. Похоже на Юлю, носкладывается впечатление, что написано неуверенной рукой, начинающего художника…","Очень красивый портрет!".