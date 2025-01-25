Дорожники начали использовать передовые методы в борьбе со снегом и гололедом. Так, ГУП «ДСУ-3» чистят трассы по скандинавской технологии. Об этом сообщили в министерстве транспорта и

Дорожники начали использовать передовые методы в борьбе со снегом и гололедом. Так, ГУП «ДСУ-3» чистят трассы по скандинавской технологии. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области. Водители могут почувствовать на некоторых дорогах искусственную шероховатость. Это и есть тот самый метод. С помощью спецтехники рабочие нарезают на сформированном слое снега продольные борозды глубиной