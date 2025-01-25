Опубликован список дорог, которые приведут в порядок.

В 2025-2026 года на ремонт дорог во Владимирской области выделят почти 750 млн рублей. Как сообщает пресс-служба правительства региона, губернатор Александр Авдеев распределил субсидии на проектирование, строительство и реконструкцию дорог во Владимире и пяти районах области.На 2025 год выделяется 354,5 млн рублей, на 2026-й — 393,6 млн рублей.Так, во Владимире планируется реконструкция автодороги Шепелево — Аббакумово протяженностью 1,2 км, работы завершатся в 2026 году.В Ковровском районе пойдет реконструкция дороги «поселок им. Чкалова — Осипово» — Погорелка протяжённостью 0,9 км.В Петушинском районе — реконструкция дороги «Костерево — Аббакумово» — Напутново протяжённостью 1,6 км, работы должны завершиться в 2026 году.В Гороховецком районе планируется строительство дороги Семеновка — Галицы протяжённостью 2 км и дороги Лучинки — Светильниково протяженностью 2,1 км.В Камешковском районе запланирован первый этап строительства подъезда к деревне Глазово протяжённостью 1,27 км и проектирование дорог к деревням Андрейцево, Сынково, селу Фомиха общей протяженностью 6,85 км. Их планируется построить в 2026-2027 годах.В Судогодском районе будут проектировать реконструкцию дороги Исаково — Богданцево протяжённостью 1,94 км, которую планируется завершить в 2027 году).Напомним, в 2024 году во Владимирской области .