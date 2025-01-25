Суд удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам.

Депутата Совета народных депутатов города Покров арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает СУ СКР по Владимирской области.По данным следствия, в 2023 году коммерческая организация, где депутат был генеральным директором, по муниципальному контракту вела строительство станций водоподготовки для села Панфилова. Он закупил две станции водоподготовки стоимостью 5,3 млн каждая, при этом в документах для заказчика указал, что они стоят по 17,6 млн рублей. Полученную разницу депутат положил в карман.За мошенничество в особо крупном размере депутату грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.